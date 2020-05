Piękne kwiaty na działkach, a do tego coraz większe owoce

Także ta działkowa, bowiem ogrody działkowe obsypały się ostatnio na nowo kolorami, a na grządkach pojawiły się pierwsze warzywa. Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że posiadanie własnej działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych okazało się wręcz wybawieniem.

To właśnie tam działkowcy spędzają ostatnio jak najwięcej wolnego czasu, angażując się w prace ziemne. A ich efektem są nie tylko coraz to nowe kolory kwiatów, takich jak na przykład irysy, piwonie, azalie, aksamitki, słoneczniki, klematisy, ale również coraz większe owoce na krzewach. Widać już m.in. zielone porzeczki, borówki amerykańskie czy agresty, a poziomki mają czerwony kolor. Od kilku tygodni świetnie smakuje natomiast rabarbar. Przyjęły się sadzonki pomidorów, porów, sałaty czy kalarepki. A to dopiero początek zmian w przyrodzie, trzeba przyznać, że bardzo obiecujących. Zobaczcie zatem, co tam słychać dziś na terenie ROD w Czeladzi.