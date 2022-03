Pani Maria Pyzowska świętowała 101 urodziny! Dziś mieszka w Czeladzi, ale urodziła się na ukraińskiej ziemi

Jak poinformował burmistrz Czeladzi pani Maria choć, ma polskie korzenie, urodziła się na terenie dzisiejszej Ukrainy.

- Wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, po wojnie przybyła do Czeladzi i tak jak dzisiejsi uchodźcy, liczyła na pomoc i wsparcie mieszkańców naszego miasta. Oczywiście pomoc znalazła i mieszka u nas do dziś, ciesząc się, że po takim czasie jest już przecież pełnoprawną czeladzianką - przekazał Zbigniew Szaleniec.

Było wiele radości ze spotkania, serdeczne życzenia jak najlepszego zdrowia na kolejne lata, kosz kwiatów, list gratulacyjny ze stosownym załącznikiem i oczywiście spotkanie przy stole, na którym królował urodzinowy tort. Był także czas na wspomnienia. Te przedwojenne i te z czasów, kiedy pani Maria po trudach wypędzenia z rodzinnej miejscowości w okolicy Lwowa, a także przymusowych robót w niemieckiej rodzinie podczas drugiej wojny światowej trafiła najpierw do Warszawy, a stamtąd do Czeladzi. Tu została pielęgniarką. Przez dziesięć lat pracowała w szpitalu, w którym, co z rozrzewnieniem wspominała, opiekowała się dziećmi. Tu poznała swojego przyszłego męża, górnika z kopalni „Saturn” i tu mieszka po dziś dzień. Doczekała się trzech córek, kilkoro wnucząt i prawnuków. Panią Marią, mimo dużej samodzielności, opiekuje się kochająca ją rodzina. Ma więc radosne usposobienie i stara się cieszyć nadal życiem.

Panią Marię w bloku przy ul. Waryńskiego znają chyba wszyscy. Z okazji 101. urodzin również oni zachodzili z życzeniami. Burmistrz zapowiedział się już z kolejną wizytą za rok, na kolejne urodziny pani Marii – na co jubilatka ochoczo przystała, ciesząc się na kolejną pogawędkę ze swoim ulubionym burmistrzem, co podkreślała wielokrotnie.