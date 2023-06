Pałac Mieroszewskich w Będzinie to zaczarowane miejsce. Na ścianach odkryto m.in. portret Hannibala... Zobaczcie niezwykłe fotografie!

Pałac Mieroszewskich stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego Będzina i przypomina o bogatej historii miasta oraz całego regionu. Otacza go malowniczy park, niejednemu przypominający ogród Wersalu! Ta piękna rezydencja skrywa też kilka tajemnic... Wiedzieliście, że ściany zdobią obrazy antycznych wodzów, m.in. Hannibala i Pompejusza? Poznajcie historię niezwykłego będzińskiego pałacu i zobaczcie magiczne zdjęcia internautów z budynkiem pałacowym w roli głównej!

Pałac Mieroszewskich w Będzinie. Niegdyś rezydencja rodu, dziś część Muzeum Zagłębia

W 1702 roku Kazimierz Mieroszewski wzniósł pałac, który stanowił nawiązanie do ówczesnych francuskich rezydencji. W późniejszym okresie, w latach 30. XIX wieku, pałac przeszedł w posiadanie rodziny Siemieńskich, a następnie Mycielskich. Po wybuchu powstania styczniowego, budynek został nabyty przez śląskiego potentata przemysłowego, Christiana Gustawa von Kramstę. W okresie od 1890 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku pałac należał do Towarzystwa Kopalń i Hut Sosnowieckich, które wykorzystywało go jako siedzibę biur oraz mieszkań dla administracji. Zobaczcie magiczne zdjęcia Pałacu Mieroszewskich w Będzinie. Są też ujęcia naszych internautów!

W czasie II wojny światowej pałac został zajęty przez przedsiębiorstwo Sosnowitzer Bergwerks und Hutten A.G. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, budynek przeszedł w ręce Spółdzielni Rolniczej, która zarządzała nim do lat 50. XX wieku. W celu przygotowania się do obchodów 600-lecia Będzina, pałac został częściowo poddany renowacji. Po zakończeniu prac w 1958 roku, powstał tam Dom Kultury, który funkcjonował do lat 70.

Już od połowy lat 60. Dyrekcja Muzeum w Będzinie, we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, podejmowała starania w celu zmiany funkcji pałacu oraz rozpoczęcia kompleksowej renowacji całego kompleksu pałacowo-parkowego. W marcu 1982 roku prace renowacyjne zostały ukończone. Obecnie pałac jest częścią Muzeum Zagłębia, w którym zgromadzone są kolekcje archeologiczne, etnograficzne i historyczne.

Malowidło z podobizną Hannibala? Kilka słów o architekturze będzińskiego pałacu

Pałac posiada dwie kondygnacje i układ pokoi rozmieszczonych w amfiladowy sposób. Centralna część obejmuje przestronną sień, prowadzącą od drzwi wejściowych do drzwi ogrodowych. Na jednym z boków znajdują się eleganckie schody prowadzące na piętro. Wnętrza pałacu zachowały polichromie pochodzące z XVIII wieku.

Co ciekawe, podczas prac konserwatorskich, które miały miejsce w latach 70. i 80. XX wieku, odkryto malowidła przedstawiające znanych antycznych wodzów, takich jak Hannibal, Pompejusz czy Scypion Afrykański. W salonach po stronie zachodniej natrafiono na sceny rycerskich pojedynków oraz medalionowe portrety. Natomiast w skrzydle południowym odkryto malowidła przedstawiające polowania w malowniczym pejzażu, gdzie wkomponowany został m.in. zamek będziński.

Pałac wielokrotnie był upiększany i rozbudowywany, co sprawia, że posiada zróżnicowany stylowy charakter.

Nie tylko Pałac Mieroszewskich jest wart odwiedzenia. W parku, który go otacza, stoją rzeźby z 1718 roku

Przed rezydencją rozciąga się obszerny podjazd, prowadzący do głównego wejścia, natomiast po drugiej stronie znajduje się park, datowany na początek XVIII wieku, który jest domem dla najstarszych drzew liczących ponad sto pięćdziesiąt lat. W parku można podziwiać kamienne rzeźby przedstawiające Bachusa i Florę, które zostały wykonane przez Jerzego Leonarda Webera w 1718 roku. Za parkiem znajdował się dawniej ogród warzywny, jednak został zlikwidowany w związku z budową osiedla "Zamkowe". Pałac otaczają również oficyny dworskie oraz budynki gospodarcze. Co ciekawe, podczas prac konserwatorskich, które miały miejsce w latach 70. i 80. XX wieku, odkryto malowidła przedstawiające znanych antycznych wodzów, takich jak Hannibal, Pompejusz czy Scypion Afrykański. fotopolska.eu

Pałac Mieroszewskich na fotografiach archiwalnych i współczesnych. Są też wyjątkowe zdjęcia internautów!

Pałac Mieroszewskich, zarówno na archiwalnych, jak i współczesnych fotografiach, prezentuje swoje niezwykłe piękno i historyczny urok. Zdjęcia archiwalne pozwalają nam spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak pałac prezentował się w przeszłości, zachwycając swoją elegancją i detalicznymi zdobieniami. Współczesne fotografie ukazują pałac po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i renowacyjnych.

Ponadto, także internauci przyczyniają się do dokumentowania pałacu Mieroszewskich, udostępniając swoje wyjątkowe zdjęcia w sieci. Dzięki temu możemy przyjrzeć się pałacowi z różnych perspektyw i zobaczyć, jak to urokliwe miejsce wpisuje się we współczesne życie i krajobraz Będzina. Zobaczcie wyjątkowe fotografie Pałacu Mieroszewskich w Zagłębiu:

