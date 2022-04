Oto PANIE z Będzina i powiatu - FINAŁ! Córki, Matki, Panie dojrzałe - która zwycięży w "Kobieca Twarz Roku z pow. będzińskiego"? DM

Oto PANIE z Będzina i powiatu - FINAŁ! Głosowanie trwa do 12 kwietnia, do godz. 22:00! . W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy naszego regionu. . W głosowaniu zostaną wybrane laureatki, które wezmą udział w Forum Kobiecości. Będą miały szansę na zdobycie nagród i awans do ogólnopolskiego finału Plebiscytu Kobiecej Twarzy Roku 2022, w którym nagrodą jest samochód Fiat 500. Zagłosuj na panie z pow. będzińskiego. Które z pań zwyciężą w swoich kategoriach? Zdecyduj!