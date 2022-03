Oto najpiękniejsze psy i koty w Będzinie oraz powiecie. WYNIKI konkursu PUPIL ROKU 2022

To właśnie te psy i koty zebrały najwięcej głosów w trakcie pierwszych etapów głosowania. Pozują do zdjęć w przeróżnych sytuacjach. Na ulubionych fotelach, w plenerze, latem i zimą. To naprawdę urocze obrazki.

A tymczasem psy i koty z największą ilością głosów zebranych wcześniej biorą udział w finale ogólnopolskim naszej akcji. W finale na właścicieli pupili czekają wspaniałe nagrody - wyjazdy z pupilem do SPA, a na weterynarzy, groomerów i sklepy zoologiczne - nagrody finansowe.