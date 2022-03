Oszuści i kieszonkowcy na targowisku w Będzinie. Przestrzegają przed nimi klientów będzińscy policjanci OPRAC.: Piotr Sobierajski

Będzińscy policjanci przestrzegali ostatnio klientów przed oszustami i kieszonkowcami, którzy pojawiają się na targowisku

W targowe dni, a w szczególności w soboty, na targowisku w Będzinie pojawia się kilka tysięcy klientów. Jest to więc doskonała okazja do tego, by w nieuczciwy sposób się wzbogacić. W tłumie pojawia się mnóstwo kieszonkowców, a możemy także natrafić na oszustów, którzy oferują np. towary z nielegalnych źródeł.