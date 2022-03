Oddział dziecięcy szpitala w Czeladzi wygląda po remoncie jak nowy. Pojawił się także nowoczesny sprzęt medyczny

W sali dla najmłodszych dzieci utworzone zostało osobne zaplecze kuchenne, a łazienka wyposażona została w wanienkę do pielęgnacji maluchów. Drugi aneks kuchenny mieści się w specjalnie utworzonym dla opiekunów pokoju. Na oddziale znajduje się również gabinet diagnostyczno-zabiegowy, co pozwala na wykonywanie części badań diagnostycznych na miejscu. Całości dopełniają kolorowe akcenty, dzięki którym małym pacjentom łatwiej znieść rozłąkę z domem.

- To kolejna ważna inwestycja, która zmienia oblicze tego szpitala. Dzięki temu staje się on placówką na miarę zwiększających się potrzeb mieszkańców nie tylko naszego powiatu, ale i całego regionu. Wszystko po to, by dzieci i młodzież, która tu trafia nie tylko otrzymali szybką i fachową pomoc, ale także mogli zapomnieć o chorobie i badaniach. Mam nadzieję, że dzięki wspaniałej kadrze medycznej i miłej atmosferze, w komfortowych warunkach dzieci będą mogły wracać do zdrowia – powiedział Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Nad dziećmi czuwa profesjonalna kadra medyczna. Kierownik oddziału, lek. Agnieszka Paczyńska-Domagała, to specjalista pediatrii, a obecnie realizuje również specjalizację z gastroenterologii dziecięcej. Oddział jest też akredytowany do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów. Rocznie na oddziale leczonych jest ok. 800 małych pacjentów.