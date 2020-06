Nowy skate park w Parku Grabek w Czeladzi już czeka na dzieci i młodzież

- Sympatycy skate parku, czekali, czekali, ale się doczekali. Za nami odbiór techniczny i razem z młodymi pomocnikami oddaliśmy do użytku nasz grabczański skate park. A moi pomocnicy od razu go przetestowali. Zdał egzamin. Apeluje do wszystkich korzystających o ostrożność i rozsądne korzystanie z zamontowanych urządzeń - przekazał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Nowy skate park wyposażony został z kilka podstawowych urządzeń do wykonywania ewolucji, które pozwolą ciekawie spędzić tutaj wolny czas. Jak wspominaliśmy w czeladzkim parku czeka także między innymi tężnia solankowa, nowa aleja różana, a także odnowione ścieżki spacerowe, strumyki, mostki, pomost przy stawie.

W Parku Grabek całkowicie wyremontowany został również amfiteatr, w którym miały odbyć się tegoroczne Dni Czeladzi. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała niestety te plany, ale trzeba mieć nadzieję, że to miejsce wypełni się czeladzianami w 2021 roku. A na scenie ma się pojawić m.in. awizowany już na tegoroczne święto miasta Kazik Staszewski.