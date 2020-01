Nowy komisariat policji w Wojkowicach uroczyście otwarty! Zobaczcie, jak wygląda [ZDJĘCIA]

Marzenia się spełniają, nowy komisariat policji w Wojkowicach to właśnie jedno z takich marzeń

Zadowolenia z nowej inwestycji, która będzie służyła zapewnieniu jeszcze lepszego bezpieczeństwa mieszkańcom Wojkowic, gmin Bobrowniki i Psary, nie krył burmistrz Wojkowic, Tomasz Szczerba.

- Spełnia się moje marzenie, które staram się realizować od 8 grudnia 2014 roku, żeby Wojkowice były miasteczkiem pisanym przez duże „M”. W momencie, kiedy zaczynaliśmy zmianę Wojkowic było tu dużo do zrobienia. Nasi funkcjonariusze nie mieli dobrych warunków pracy, a teraz się one zdecydowanie polepszą. Wspólnie z władzami gmin Psary i Bobrowniki zabiegaliśmy, by utrzymać komisariat w Wojkowicach, bo były plany jego likwidacji, a potem, by powstał u nas nowoczesny obiekt, który będzie służył policjantom i mieszkańcom. Osobą, która pomogła nam ten komisariat ocalić była poseł Ewa Malik, która chciała tu dziś z nami być, ale jest posiedzenie Sejmu, więc musiała zostać w Warszawie. Dziękuję też komendantowi głównemu policji generałowi Jarosławowi Szymczykowi. Mamy nadzieję, że kiedyś nas tu odwiedzi. Dziękuję komendantowi będzińskiej policji Arkadiuszowi Więckowi, który wspierał mnie, doradzał, co trzeba zrobić, by taki nowoczesny komisariat mógł powstać. Dziękuje też radnym Rady Miasta Wojkowice, którzy uchwalili stosowną uchwałę, dali zielone światło tej inwestycji i przekazali działkę pod budowę tego obiektu. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, o porządek publiczny, to nasze zadanie, wpisane w ustawę o samorządzie lokalnym. A jak inaczej tego nie robić, wspierając naszą policję, która świetnie działa – podkreślił Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.