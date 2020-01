Nowy Jedwabny Szlak z Chin do Polski oficjalnie otwarty ZDJĘCIA. Powitanie transportu z Chin w Sławkowie

We wtorek, 7 stycznia, 2020 roku oficjalnie otwarty został Nowy Jedwabny Szlak z chińskiego Xi’an do Sławkowa. Wtedy właśnie zaprezentowany został pierwszy pociąg, który dotarł bezpośrednio linią szerokotorową do Euroterminala Sławków LHS po przejechaniu 9477 kilometrów.

Pierwszy transport wyruszył do Polski 24 grudnia 2019 roku. W zagłębiowskim mieście zjawił się po 12 dniach, 5 stycznia br. Do Polski z Chin przyjechał w 45 kontenerach m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt gospodarstwa domowego, przeróżne części do maszyn, urządzeń i pomp. - Dzięki szerokotorowej linii docierającej do Euroterminala Sławków w przemysłowym sercu Polski nie był potrzebny przeładunek towarów ani wymiana wózków na granicy. To pozwoliło zaoszczędzić czas i koszty transportu. Transport zajął tylko 12 dni, a jestem przekonany, że możemy skrócić ten czas do 10 dni – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Przygotowania do uruchomienia Nowego Jedwabnego Szlaku objęły również wiele prac inwestycyjnych. Na początku 2018 roku podpisana została umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł. Głównym celem projektu jest automatyzacji linii nr 65. To pozwoli poprawić bezpieczeństwo prowadzenia pociągów i pracowników oraz zwiększyć przepustowość. Spółka odebrała również 10 zmodernizowanych lokomotyw 311D.

- Łącznie do 2025 roku PKP LHS planuje zainwestować w modernizację infrastruktury i taboru ponad 800 mln zł. W całym obrębie stacji Sławków LHS dysponujemy obecnie nowoczesnym, komputerowym systemem sterowania ruchem kolejowym, który został opracowany przez polskich inżynierów. Modernizacja zwiększyła też elastyczność układu torowego, ponieważ obecnie każdy z torów stacyjnych jest uniwersalny. Może służyć zarówno do przyjmowania jak i wyprawiania składów kolejowych – dodaje Zbigniew Tracichleb. Pociąg kontenerowy sprawnie przejechał wszystkie kraje Chiny, Kazachstan, Rosję, Ukrainę i Polskę. Przejeżdżając przez granicę polsko-ukraińską pociąg został przeskanowany na bramce rentgenowskiej. Prześwietlony skanerem, który funkcjonuje od 2012 roku, jako pierwszy w woj. lubelskim. - Udowodniliśmy tym samym, że przejście Izov/Hrubieszów jest bardzo dobrze przygotowane do odbioru tego typu ładunków – podkreśla Zbigniew Tracichleb. - Nasz chiński partner Xi’an Free Trade Port Construction and Operation jest operatorem suchego portu w mieście Xi’an. Liczy ono około 13 mln mieszkańców, ma rozwinięty przemysł wysokich technologii, maszynowy, elektroniczny i hutniczy. Miasto było niegdyś stolicą Chin. To tam zaczynał się Jedwabny Szlak. Obecnie jest najszybciej rozwijającym się terminalem wykorzystującym transport kolejowy do Europy. Pod koniec 2019 roku uruchomione zostały stąd połączenia do Gdańska i Bratysławy, ale obydwa wymagają jednak przeładunku na granicy Unii Europejskiej – dodaje.

Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA i przewodniczący rady nadzorczej spółki PKP LHS przyznał, że sukces w postaci przyjęcia pierwszego pociągu z Chin w Sławkowie okupiony był ciężką pracą. - Wiem to, bo sam w tym uczestniczyłem. Przygotowanie transportu trwało co najmniej półtora roku od naszej pierwszej wizyty w Chinach. Globalny, logistyczno-transportowy szlak został właśnie otwarty z udziałem PKP LHS, a sam Sławków mocno zaakcentował swoją pozycję na mapie logistycznej świata. Pracujemy usilnie nad tym, aby stąd do Chin wyruszyły pierwsze transporty z naszymi produktami. Co prawda import z Chin do Polski to ponad 31 miliardów złotych, a eksport waha się między 2,5 a 3 miliardy złotych, więc dysproporcja jest widoczna. Myślę, jednak że rynek chiński jest otwarty na bardzo dobre polskie produkty żywnościowe. Istnieje realna szansa, że do Chin też pojadą wkrótce nasze wyroby – przyznaje Mirosław Antonowicz.

- Bardzo się cieszę, że możemy powitać w Sławkowie pierwszy pociąg z Xi’an. Od 2011 roku ta trasa dynamicznie się rozwija. W ubiegłym roku ilość transportów z Chin do Europy tą drogą przekroczyła już 8 tysięcy, więc to jest bardzo gwałtowny wzrost w stosunku do 2018 roku. Zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie innych państw azjatyckich tą formą transportu. Ich udział w transporcie do Europy stale się zwiększa. Rynek chiński jest ogromny, widzę więc duże szanse na zwiększenie eksportu polskich towarów żywnościowych. Zachęcam firmy logistyczne, transportowe w Polsce do zacieśnienia kontaktów z chińskimi partnerami – podkreśla Xu Xiaofeng, radca ds. handlowych w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej. A kiedy przyjadą do Sławkowa kolejne transporty w Chin? - Jestem urodzonym optymistą, więc sądzę, że niebawem wyruszą do nas kolejne pociągi z Chin. Nasi partnerzy mówili o kilkuset pociągach w 2020 roku, więc jeśli mielibyśmy trzymać ich za słowo to podobna liczba powinna się pojawić z wykorzystaniem torów PKP LHS. I to tylko jako import z Chin i krajów azjatyckich. Ten korytarz transportowy chcemy także zadedykować np. producentom żywności z Polski i całej Europy – podkreśla Zbigniew Tracichleb I dodaje, że Taki transport jest trzy razy szybszy niż drogą morską, który trwa około 30-t0 dni. A kiedy towar jest w drodze, nie u klientów, wówczas nie generuje zysków.