Nowości w Parku Grabek w Czeladzi. Powstaje nowy skate park, pięknieje różana aleja, budują nową strefę basenową

- Jeszcze tylko firmowy serwis musi na nowo ustawić jej podświetlenie. Miejmy nadzieję, że po uruchomieniu strumyków wprowadzony na nowo obieg wody i natlenienie fontanną zbiornika przywróci w nim równowagę i staw oczyści się z nadmiaru roślin i glonów. Na wszelki wypadek wezwaliśmy projektanta i wykonawcę, który jest w okresie 6-letniej gwarancji odpowiedzialny za stan roślinności i jakości wody w zbiorniku, do oceny sytuacji i podjęcia niezbędnych działań jeżeli są konieczne. Bo faktycznie jak zwracają uwagę niektórzy mieszkańcy, staw teraz nie wygląda za ciekawie a to przecież główna ozdoba naszego parku – dodaje burmistrz Czeladzi.

Jak podkreśla burmistrz nie brakuje w tym miejscu również innych ciekawostek. Po dodatkowej konserwacji zamontowano już pierwszą partię zareklamowanych desek w amfiteatralnej widowni a kolejna partia pojechała do konserwacji. Po wyrażeniu zgody Sanepidu na swoje miejsce po zimowej i koronawirusowej przerwie wróciła fontanna.

Rozpoczęła się również budowa nowej strefy basenowej w Parku Grabek, w miejscu starego, zniszczonego basenu miejskiego.

- Trwa już budowa nowego basenowego ogrodzenia a za parę dni remontowany będzie także parking. No i parkowe róże rosną. Nawet nie spodziewałem się, że nasza różana aleja tak szybko, naprawdę stanie się różana. Wielu mieszkańców pyta o tężnie, a my wahamy się czy ją uruchomić, bo w naszym regionie wirus ciągle jest dużym zagrożeniem. Nie chcemy dać powodu do gromadzenia się w pobliżu tężni, zwłaszcza osób starszych, które nie zawsze chcą przestrzegać przepisów o zachowywaniu właściwych i zgodnych z przepisami odstępów – podkreśla Zbigniew Szaleniec.