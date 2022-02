Nowe jadłodzielnie pojawiły się w Czeladzi i Wojkowicach. Znajdziemy je przy tamtejszych MOPS-ach

- Zachęcamy wszystkich do podzielenia się z tymi, co akurat potrzebują wsparcia w tym trudnym czasie. Nie wyrzucajmy jedzenia, z którego ktoś inny może się ucieszyć. Jeśli masz ochotę to możesz specjalnie coś kupić i zanieść. Dzielmy się dobrem, bo to wiele nie kosztuje. Może tak być, że sami będziemy kiedyś w trudnej sytuacji i będziemy potrzebowali pomocy. Oddając tą motocyklową jadłodzielnię życzymy wszystkim dużo zdrówka i dziękujemy za okazane dobro – przekazali organizatorzy jadłodzielni z Towarzystwa Motocyklowego Volni.

- Gratuluję Volnym i apeluje do tych mieszkańców, którzy zechcą tam zostawiać nadmiar żywności, by była zawsze świeża i zdolna do spożycia – podkreślił Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.