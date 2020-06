Największy w Zagłębiu magazyn żywności Caritas powstaje w Będzinie

Caritas Diecezji Sosnowieckiej na co dzień pomaga dziś ponad 12 tysiącom osób. To około 3 tysięcy osób, które korzystają z codziennego wsparcia, mogąc zaopatrzyć się bezpłatnie w podstawowe produkty żywnościowe oraz około 9 tysięcy osób, korzystających ze wsparcia w ramach unijnego programu FEAD. Do tego dochodzi jeszcze 250 osób (o najniższych dochodach do 1100 zł), które w 2020 roku otrzymały od Caritas przedpłacone karty do jednego z marketów. To karty o wartości 150 zł miesięcznie, które można wykorzystać w pierwszym roku. Taką samą wartość ma karta w drugim roku, a w trzecim jej wartość wynosi 100 zł.

- Pomagamy tysiącom najuboższych osób. Cały czas zgłaszają się do nas kolejne, które poszukują wsparcia – mówi ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej. - Dzięki ustawie o sklepach wielkopowierzchniowych, zezwalającej na przekazywanie produktów żywnościowych, które mają już krótkie terminy ważności, możemy przyjąć tych produktów jeszcze więcej. A ich wartość sięga kilku milionów złotych. Trzeba je jednak gdzieś magazynować w odpowiednich warunkach. Stąd właśnie decyzja o budowie nowego, dużego magazynu żywności – dodaje.