Największa sauna na świecie powstaje w Czeladzi! Znamy datę otwarcia. Oto Colosseum, część kompleksu Termy Rzymskie

- Po to, by goście czekający na seans saunowy nie stali pod gołym niebem, w słońcu czy w deszczu, jak to jest obecnie, kiedy seanse odbywają się w Świątyni Saturna - wyjaśnia Leszek Pustułka, właściciel Pałacu Saturna. - Podłoga będzie tu dodatkowo podgrzewana, a wewnątrz budynku - schładzana - dodaje.

Sauna Colosseum pomieści 300 osób i będzie mieć ponad 200 m kw. Wiadomo, że otwarcie planowane jest na 11 czerwca 2020, kiedy to w Czeladzi będą odbywać się Mistrzostwa Polski Saunamistrzów. Wiadomo, że nie uda się do czerwca skończyć wszystkich części nowego kompleksu, ale sauna będzie gotowa. We wrześniu 2020 z kolei będą tu Mistrzostwa Świata. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.

Tuż po otwarciu Leszek Pustułka planuje rozpocząć starania o wpis sauny do Księgi Rekordów Guinessa. Obecnie największa sauna na świecie pomieści 180 osób. Jest w Niemczech. Na niemieckich kompleksach wzorowany jest Park Of Poland, kompleks rozrywkowy, którego częścią jest Suntago Wodny Świat. Oto, jak wygląda.