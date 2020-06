Największa sauna na świecie niemal gotowa. Colosseum w Czeladzi Pomieści 300 osób. Tak wygląda. Kiedy otwarcie?

- To nie będzie sauna, to będzie dzieło sztuki - mówi o Colosseum Leszek Pustułka, właściciel kompleksu Pałac Saturna w Czeladzi.

To to powstało Colosseum, największa sauna na świecie. Jej otwarcie planowane jest na jesień 2020.

My weszliśmy do środka w czerwcu 2020, by zobaczyć, jak postępują prace. Budynek jest gotowy, choć wokół stoją jeszcze rusztowania. Wewnątrz jest już bogato zdobiony sufit i rzędy podestów pod ławki. Ale drewna na nich jeszcze nie ma. W suficie trwa montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia, który ma być lepszy niż w niejednej dyskotece. Jest przygotowane miejsce pod 4 piece na środku, dwa dodatkowe będą też z boku. Jest instalacja do chłodzenia podłogi, żeby tak saunamistrzom, jak saunowiczom, nie poparzyć stóp. Widać grubą warstwę izolacji między ścianami.