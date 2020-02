Najniebezpieczniejsze fragmenty dróg w woj. śląskim. Tutaj musicie uważać! TOP 15

Kierowcom we znaki daje się np. estakada nad ul. Bracką w Katowicach. Chodzi oczywiście o łuk Drogowej Trasy Średnicowej, gdzie znajduje się uskok konstrukcyjny, na którym można stracić panowanie nad kierownicą. Do tego wyprofilowanie tego fragmentu jezdni sprawia, że kierowcom zdarza się wjechać w barierki. Całkiem niedawno jeden z samochodów przeleciał przez nie i spadł na ul. Bracką.

Są to miejsca wskazane przez dziennikarzy Dziennika Zachodniego, jako te, w których najczęściej dochodzi do wypadków, kolizji oraz niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Obserwujemy je na co dzień. Wy również obserwujecie je jako uczestnicy ruchu drogowego.

Do wypadków i kolizji najczęściej doprowadzają kierowcy, a nie drogi

Podkreślić należy jednak, że to nie sama droga jest powodem licznych kolizji i wypadków. Winę ponoszą kierowcy, którzy nie dostosowują swojego stylu jazdy do panujących warunków. To oni odpowiadają za zdecydowaną większość niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Czasem wystarczy po prostu zdjąć nogę z gazu, żeby bezpiecznie pokonać dany fragment jezdni.

Znakomitym przykładem może być tutaj zjazd z autostrady A1 na autostradę A4, który znajduje się na węźle Gliwice-Sośnica. Jedynie w 2017 roku policja odnotowała tam 95 zdarzeń drogowych – kolizji oraz wypadków. Rozpędzeni kierowcy zjeżdżali z autostrady, gdzie dopuszcza się jazdę z prędkością 140 km/h i z równie ogromną prędkością wjeżdżali w łuk, z którego wypadali, lądując na barierkach.

Niewielu stosowało się do obowiązującego tutaj ograniczenia do 50 km/h. To zmieniło się, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamontowała w tym miejscu fotoradar. Teraz kierowcy, aby uniknąć mandatu, muszą zwolnić do przepisowej prędkości. Dzięki temu w 2019 na zjeździe z A1 na A4 odnotowano tylko jedno zdarzenie drogowe.