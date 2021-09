Najlepsze place zabaw w woj. śląskim. Tam warto wybrać się dzieckiem! Poznaj 10 takich miejsc

Pamiętacie jeszcze jak wyglądały place zabaw trzydzieści lat temu? Przed bolkiem z wielkiej płyty, w którym mieszkałam z rodzicami, na środku ogromnego betonowego placu pomiędzy blokami znajdowała się wielka piaskownica. Obok huśtawki, była karuzela i bujak konik. Były też drabinki i obowiązkowo kilka trzepaków. Niczym nieosłonięta betonowa pustynia z kilkoma metalowymi urządzeniami do zabawy... Nikt nie myślał wtedy o specjalny podłożu, ogradzaniu placu zabaw przed zwierzętami i w ogóle ze względów bezpieczeństwa. Dziś nie do pomyślenia. Teraz wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą mieć odpowiednie atesty, bezpieczne podłoża, które jeszcze są odporne na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym muszą pozostać miękkie, by minimalizować skutki upadku.

Co ciekawe już w 2015 roku piaskownice, które wcześniej były miejscem niezliczonych piaskowych babek, zagubionych grabek, łopatek i ogólnie wojny na piasek, który później jeszcze przez tydzień wytrzepywało się z włosów - zaczęły odchodzić do lamusa.

Dlaczego? Ponieważ miastom tradycyjne piaskownice się nie opłacają, głównie ze względu na obostrzenia, jakie nałożył Główny Inspektor Sanitarny. Piasek w piaskownicy musi być wymieniany w ciągu roku dwukrotnie, a teren placu zabaw ma być ogrodzony tak, by nie dostały się do niego zwierzęta. Miasta prowadzą także dezynfekcję piasku.