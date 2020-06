Moderusy MF 10 AC gotowe do drogi. Od soboty będą wozić pasażerów

Jak wyglądają nowe tramwaje? Konstrukcja i design zewnętrzny nowych tramwajów bazują na rozwiązaniach z pojazdów Moderus Gamma. Są to pojazdy niemal w połowie niskopodłogowe, wsparte na nowoczesnych wózkach trakcyjnych, wyposażone w takie udogodnienia jak: klimatyzacja w przedziale pasażerskim, ładowarki USB, rampa ułatwiająca wjazd wózków do tramwaju, inteligentne urządzenia wizualnej i fonicznej informacji pasażerskiej, drzwi odskowo-przesuwne i wiele innych. Kabina motorniczego wyposażona jest m.in. w wygodny fotel ze zintegrowanym zadajnikiem jazdy i konsolą z podstawowymi przyciskami, wielofunkcyjne panele dotykowe, niezależną klimatyzację oraz bramkę bezpieczeństwa chroniącą motorniczego w przypadku kolizji.

Od soboty 20 czerwca obsługiwać będą linię nr 0 łączącą centrum Katowic z pętlą przy Stadionie Śląskim. Nowymi wozami będzie można więc dojechać do Silesii City Center lub do Parku Śląskiego.

- Do Katowic tramwaj dojedzie jako kurs linii nr 19, który potem zmieni numer na 0 - wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich i dodaje, że nie ma na razie decyzji, które linie będą następne w kolejce. Niewykluczone, że będą to linia nr 9 z Bytomia do Chorzowa czy linia nr 11 aktualnie kursująca z Katowic do starej zajezdni Bytom-Łagiewniki.