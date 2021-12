Młodzież z Sarnowa ma ciekawe pomysły. To nie czas, by tylko buszować w sieci i grać OPRAC.: PAS

Młodzież z Sarnowa, która uczestniczy w projekcie Śląska Akademia Kompetencji Społecznych, to siedmiu chłopaków w podobnym wieku - 16 oraz 17 lat Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE mat. prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wiele osób zastanawia się, co to są kompetencje społeczne. Najprościej rzecz ujmując, są to umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych. To dzięki nim jesteśmy w stanie pracować w grupach, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi lub po prostu zaadaptować się do środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu kompetencje emocjonalno-społeczne należy rozwijać już od najmłodszych lat. By je rozwijać oraz zdobyć nowe umiejętności w projekt zaangażowała się grupa chłopców z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Sarnowa w powiecie będzińskim.