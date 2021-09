Młodzież pomagała będzińskim policjantom. Wręczała "mandaty uśmiechu"

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO-zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem: Żyj i pozwól żyć innym.

21 września pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Będzinie, mł. insp. Paweł Fryc powołał specjalny zespół do tych prestiżowych działań. Współpracujący monolit został utworzony o godz. 10, kiedy to na odprawie do służby stawili się m.in. przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny z Siewierza wraz z wychowawcą. To właśnie 13-letni Nikola i Mateusz stali się funkcjonariuszami młodzieżowego ruchu drogowego do zadań specjalnych.