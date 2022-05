MKS Będzin - Stal Nysa. Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW. Pięciosetowy maraton w Będzin Arenie

MKS Będzin zajął 2. miejsce w Tauron 1. Lidze przegrywając w finale play off z BBTS-em Bielsko-Biała, który awansował do PlusLigi. Będzinianom została jeszcze dodatkowa furtka, poprzez rywalizację z ostatnią drużyną PlusLigi - Stalą Nysa.

Tunezyjczyk ze Stali wrócił z wesela

W dwóch poprzednich meczach w drużynie z Nysy nie grał Tunezyjczyk Wassim Ben Tara, który wyjechał do Francji na… własny ślub. W czwartek już był na spotkaniu w Będzinie.

Świetny finisz MKS-u i wygrany set

Nerwy w drugim secie i czerwona kartka

Gospodarze chcieli pójść za ciosem. Mieli 6:3 oraz 13:10 po ataku Wiktora Musiała. Stal nerwowo reagowała na boiskowe wydarzenia, również na decyzje sędziów. Za żywiołowe protesty Marcin Komenda dostał czerwoną kartkę, goście stracili w ten sposób punkt i było 14:12. Ta sytuacja zmobilizowała jednak drużynę Daniela Plińskiego, która objęła prowadzenie 16:14, następnie 20:15 i spokojnie „dojechała” do końca partii.

MKS Będzin znów na prowadzeniu

Nieźle dla będzinian wyglądał wynik 12:8 w III secie, ale w tym meczu nikt nie zamierzał odpuszczać. Mieliśmy więc remis 15:15. MKS prowadził później 22:19 i Stal znów się zerwała do walki, tracąc tylko punkt - 22:21. Gospodarze świetnie grali w obronie, odbijali "niemożliwe" piłki i w nagrodę mieli pierwszego setbola przy stanie 24:21, aby wygrać 25:22. Do doprowadzenia do czwartego spotkania w barażu brakowało im więc tylko (i aż) jednego seta!