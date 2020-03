Mieszkaniec gminy Siewierz przyłapany na nielegalnym wyrzucaniu odpadów budowlanych

Odpady zostały przywiezione na przyczepie samochodem osobowym marki Volkswagen. Fakt podrzucenia odpadów został sfotografowany przez świadka zdarzenia i niezwłocznie zgłoszony na Komisariat Policji w Siewierzu. Po to, by policjanci mogli ukarać sprawcę i zobowiązać go do uporządkowania terenu.

Jak informują pracownicy UMiG w Siewierzu problem nielegalnego pozbywania się odpadów w okolicach ul. Krakowskiej jest już znany od dawna. Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, zmierzające do usunięcia gruzu i zabezpieczenia terenu przed nielegalnym składowaniem na nim odpadów.

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może bez dodatkowej opłaty oddać 100 kg na rok odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie. Nadwyżka odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad limitowane 100 kg również zostanie odebrana, ale za dodatkową opłatą, określoną przez firmę obsługującą PSZOK.