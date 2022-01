Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie: piękne, anielskie głosy na scenie. Finałowa gala w niedzielę

- Cieszę się, że w tym roku udało nam się zorganizować festiwal w tradycyjnej formule, bowiem zeszłoroczny odbył się bez udziału publiczności, w zupełnie innych warunkach. W tym roku wracamy do tradycji, czyli występów oraz finałowej gali w nowej przestrzeni hali widowiskowo-sportowej Będzin Arenie. Niestety, nie przyjadą goście zagraniczni, którzy zawsze byli taką perełką, dodawali jeszcze bardziej kolorytu całemu wydarzeniu. To są zawsze niesamowite, barwne głosy, ale tym razem będziemy je mogli zobaczyć i usłyszeć na telebimie – mówi Dariusz Wiktorowicz, reżyser gali finałowej 28. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, który od wielu lat związany jest z tym wyjątkowym w europejskiej skali wydarzeniem.

Jak dodaje zawsze udaje się dostrzec te występy, które zapadają na dłużej w pamięć, porywają publiczność, słuchaczy. - Średnich wykonań nie ma, wszystkie są na swój sposób ciekawe. Dla mnie liczy się jednak trochę takie show, szukam grup, które porwą kolędami lub też bardzo melancholijnie wprowadzą w odpowiedni nastrój widownię. Obok tego wszystkiego będziemy wspominać podczas koncertu finałowego, co to jest drzewko świąteczne, jak ewoluował jego ubiór, ozdoby. Czym jest choinkowy łańcuch, bo wydaje się, że to tylko ozdoba, a on miał np. w czasach zaboru symbolizować kajdany, które nas wtedy otaczały – podkreśla Dariusz Wiktorowicz.