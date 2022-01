Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie: na inaugurację wystąpi Śląsk, finałowa gala 16 stycznia

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika to jedno z największych tego typu przedsięwzięć nie tylko w Polsce.

- Za nami zakończony tuż po Bożym Narodzeniu pierwszy etap, czyli przesłuchania eliminacyjne w rejonach z udziałem niemal tysiąca wykonawców. Teraz zwycięzcy spotkają się w Będzinie na finałach – wyjaśnia ks. Piotr Pilśniak, dyrektor festiwalu.

- Festiwal rozpoczniemy koncertem inauguracyjnym 10 stycznia o godz. 19 w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". To wyjątkowa gratka dla melomanów, ale gwarantujemy, że całe festiwalowe zmagania będą nie mniej ciekawe, pełne serca, pasji, zaangażowania, radości i wzruszeń – dodaje kapłan.

Przesłuchania finałowe potrwają od czwartku do soboty, 13-15 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że większość wykonawców będzie występowała w Będzinie na żywo, choć kilkanaście wystąpień obejrzymy w formie nagrań. Tym trudniejszy będzie wybór, jakiego dokonać musi złożona z wybitnych ekspertów festiwalowa komisja, która wyłoni laureatów i przyzna nagrody z tą najważniejszą – Grand Prix wysokości 10 tysięcy złotych, ufundowanym przez prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Jury przewodniczyć będzie prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.