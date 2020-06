Matura w Będzinie: 460 osób zasiądze w szkolnych ławkach. To będzie całkiem inny egzamin

W sumie w tym roku na terenie powiatu będzińskiego do egzaminu dojrzałości przystąpi 460 osób. 349 z nich to tegoroczni abiturienci a 111 to absolwenci z lat poprzednich, którzy chcą np. poprawić swój dotychczasowy wynik. Najwięcej osób, bo aż 168 będzie zmagało się w poniedziałek z zagadnieniami z języka polskiego w I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. To 135 tegorocznych maturzystów plus 33 absolwentów z lat poprzednich. W II LO im. S. Wyspiańskiego w Będzinie będzie to 58 osób (49 tegorocznych maturzystów plus 9 absolwentów z lat poprzednich), a w III LO im. Norwida w Będzinie będzie to 24 tegorocznych abiturientów. W ZSOiT w Czeladzi maturę będą zdawać 54 osoby (38 abiturientów, 16 absolwentów z lat poprzednich) a w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 73 osoby (55 tegorocznych maturzystów, 18 osób z lat poprzednich).