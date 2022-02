Kupujesz na Instagramie lub Facebooku? Uważaj! Takie zakupy mogą wpędzić Cię w długi! Sprawdź czego się wystrzegać!

Niebezpieczeństwo jest realne – ci, którzy „złapali się” na pierwsze ogłoszenie, zamiast oryginalnych gadżetów otrzymali… chińskie podróbki warte 30 zł. Oszukanych w tej głośnej aferze są setki i ich liczba ciągle rośnie . W przypadku drugiego ogłoszenia, straty finansowe kupujących były znacznie większe: przestępcy nie dość, że wyczyścili ich konta do zera, to dodatkowo wykradli dane osobowe, które mogły zostać wykorzystane m.in. do zaciągania długów w imieniu ich właścicieli, co powoduje kolejne kłopoty .

Podobne historie upubliczniane są każdego dnia i są dowodem na to, że przestępcy także w Polsce wykorzystują rosnącą popularność rynku social media commerce, czyli zakupów, które robimy za pośrednictwem ulubionych portali społecznościowych. Oszuści do swoich działań wykorzystują dostępne na nich narzędzia sprzedażowe, np. Marketplace, transmisje live na Facebooku czy też możliwość kupowania na Instagramie. Robią to masowo i niestety, jak widać, bardzo skutecznie. Ale możemy się przed nimi bronić i bezpiecznie kupować w mediach społecznościowych! Jak? Podpowiadają eksperci Intrum