Ktoś napisał na drzwiach mieszkania pacjentki z Czeladzi: „Zaraza". Rusza fala hejtu...

Właśnie trafiła do niego sprawa jednej z pacjentek szpitala. - Była w kwarantannie i pokazuje mi na telefonie zdjęcie swoich drzwi, na których jakiś „artysta” napisał ZARAZA. Opamiętajmy się nim doprowadzimy do kolejnej tragedii w wyniku hejtu. Wspomagajmy tych w kwarantannie aby z powodu braku pomocy jej nie złamali - apeluje Jorg.

- Niestety to, co najgorsze, zaczyna dotykać i nasze społeczeństwo lokalne, tzn. fala hejtu wobec ludzi zakażonych koronawirusem. Źródło hejtu jest znane - to lęk w obliczu pandemii. Zaczynamy zachowywać się w sposób nieracjonalny i destruktywny wobec osób chorych lub osób w kwarantannie. Przypomnę tylko, iż fala hejtu doprowadziła do tragedii profesora ginekologii w Kielcach, o czym wszyscy słyszeliśmy - mówi Dariusz Jorg, pełnomocnik szpitala w Czeladzi ds. restrukturyzacji.

- My zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa. Było nam bardzo głupio, gdy ludzie, którzy często prosili nas o porady zdrowotne, teraz patrzą na nas jak na wrogów. Może to minie - zastanawia się kobieta.

Niektórzy, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, nadużywają alkoholu lub substancji psychoaktywnych, które potęgują agresję i mogą prowadzić do utraty kontroli przez naszych bliskich. Pod wpływem używek jesteśmy skorzy do zaczepek, robimy się bardziej drażliwi i krytycznie patrzymy na świat. Każdy z nas zachowuje się inaczej – uciekamy, walczymy, ukrywamy się. W takim momencie tracimy dystans do siebie i innych. To niebezpieczne zjawisko, które przenosi się na relacje. Jeżeli przypiszemy innym tylko negatywne cechy i nie spojrzymy na ich zachowanie w szerszym kontekście, możemy doprowadzić do agresji. To czas, który wymaga od nas rozumienia, nie oceniania.

Często agresja ukierunkowuje się na obcych. Znane są także z Polski przykłady niechęci wobec osób z Dalekiego Wschodu: Chińczyków, czy Wietnamczyków obwinianych o przywleczenie „zarazy". Zdarzały się nawet pobicia. Teraz nie ufamy już sąsiadom, znajomym, przyjaciołom.