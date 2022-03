Kryształy Kultury zostały wręczone w Gminie Psary. W tym roku nagrody dla dwóch laureatek i zespołu śpiewaczego

Kryształy Kultury to nagrody przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Mogą być wręczane w dwóch kategoriach – dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Psary oraz dla osób prawnych i innych podmiotów, np. zespołów śpiewaczych, mających siedzibę na terenie gminy, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.



Małgorzata Ilona Pasek w 2016 roku założyła Klub Seniora Podróżnika, działający najpierw przy Ośrodku Kultury w Sarnowie jako grupa nieformalna, a następnie przy Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach jako stowarzyszenie, które zrzesza ponad 120 osób. Działalność klubu ukierunkowana jest głównie na organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym podróżnikami lub autorami książek o tematyce podróżniczej, wydarzeń o charakterze turystycznym, edukacyjnym i historycznym oraz wyjazdów do instytucji kultury. Wieloletnia, społeczna działalność Małgorzaty Ilony Pasek przyczyniła się do wzrostu aktywności oraz integracji seniorów z naszej gminy.



Ewa Kozera jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku malarstwo. W 2017 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Jacka Rykały. Artystka bada obszar sztuk wizualnych, najczęściej malarstwa, rysunku i wideo, tworząc wiele ciekawych i nietuzinkowych instalacji artystycznych. Ma na swoim koncie kilkanaście wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych w kraju i za granicą. W 2015 roku malarka została zakwalifikowana do finały Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, a dwa lata później otrzymała wyróżnienie w konkursie młodego malarstwa „Promocje” w Legnicy. Warto wspomnieć, że praca dyplomowa Ewy Kozery została nominowana do nagrody w konkursie Art Noble 2017 w Żyrardowie oraz dostała się do finału konkursu Obraz Roku w Galerii Rondo Sztuki i Galerii Dagma Art. Artystka zdobyła Grand Prix na Triennale Martwej Natury w Galerii BWA w Sieradzu oraz Grand Prix na Triennale Miniatury w Galerii Wozownia w Toruniu. Ewa ma na swoim koncie nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców, została także nagrodzona przez internetową galerię Grey Cube Gallery nagrodą honorową Merit Award. Laureatka Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. Jej projekt „Nie bez Kozery” został objęty stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura w Sieci. W zeszłym roku rysunek malarki dostał się na wystawę finałową w Ogólnopolskim Biennale Rysunku „Czas, Ruch, Przestrzeń”, organizowanym przez Fundację Piniata w GSW we Włocławku.