Kościół św. Stanisława w Czeladzi zdezynfekowany, by było bezpiecznie

Parafia św. Stanisława w Czeladzi jest bezpieczna dla wiernych. Firma z Częstochowy "Guard Technology" postanowiła, że bezpłatnie zdezynfekuje pomieszczenia. Chodziło o ponad 2 tysiące metrów kwadratowych. Dodatkowo oczyściła szkołę podstawową przy ulicy Szkolnej.

Czeladzka parafia św. Stanisława to jedna z najważniejszych świątyń nie tylko w Zagłębiu. Na msze i indywidualne modlitwy zjeżdżają w osobistych intencjach się tu mieszkańcy z całego województwa. Szczególnie w czasie pandemii świątynia stała się miejscem, gdzie wierni chcą się modlić. To m.in. ze względu na wyjątkowy kult do Matki Bożej Pocieszenia, do której wizerunku modlą się katolicy.