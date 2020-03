Koronawirus w Siewierzu. Zachorował lekarz z Uniwersyteckiego Centrum Klicznego w Katowicach

Służby nie podają jeszcze stanu pacjenta, czy to kobieta lub mężczyzna, w jakim wieku i w jakim mieście doszło do zakażenia.

Lekarz został przewieziony do szpitala w Zawierciu na oddział zakaźny. Jego stan jest stabilny, ale lekarze nie chcą rozmawiać o szczegółach. Teraz wszyscy chcą maksymalnie ograniczyć skutki zakażenia lekarza dla pacjentów szpitala, w których pracował oraz dla jego bliskich.

12 osobą zarażoną koronawirusem jest lekarz pracujący na co dzień w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, które od kilku lat jest połączone z Centralnym Szpitalem Klinicznym w Katowicach. W związku z sytuacją szpitale rezygnują z zabiegów planowych. Będą przeprowadzone tylko te ratujące życie.

Koronawirus w woj. śląskim

Do tej pory w woj. śląskim oprócz powiatu będzińskiego koronawirusa stwierdzono u pięcioro mieszkańców Rybnika. Ponadto troje chorych przebywa w szpitalu w Cieszynie. Po jednym przypadku odkryto w Sosnowcu, Chorzowie i Zawierciu.

W całej Polsce na ten moment stwierdzono ich 61. To oznacza, że w piątek (13.03) przybyło 10 zakażonych. W większości są to osoby, które do szpitala trafiły z kwarantanny. Ich stan jest dobry.

Przypomnijmy, w czwartek (12.03) zmarła 57-letnia pacjentka z Poznania. Kobieta cierpiała na inne choroby i jej organizm miał obniżoną odporność.