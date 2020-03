Koronawirus: w Czeladzi 41 osób w kwarantannie, zamknięte sklepy, ale ludzie gromadzą się w parkach

Na czeladzkim rynku nie widać mieszkańców, bo też większość sklepów jest zamknięta, a jeden spożywczy jest w remoncie. Kolejkę widać było tylko do bankomatu oraz sklepu oferującego chleb, bułki i ciastka.

Miasto musi przestawić się teraz na działalność zdalną. - Coraz dalej posunięte są przygotowania naszych szkół i nauczycieli do prowadzenia online zajęć edukacyjnych ze swoimi uczniami. Dlatego proszę obserwować fb i stronę internetową miasta, gdzie co rusz pojawiać się będą, różne ciekawe informacje i propozycje spędzania wolnego czasu, ale także nauki i pozyskiwania cennych informacji. Swoje, jestem przekonany, ciekawe propozycje internetowe, zaproponują także nasze instytucje kultury. Zaglądajcie także na fb - Czeladzkie Eko, tam trzy nasze radne Barbara Wszołek, Beata Marcinkowska i Jolanta Ptaś, przy wsparciu wolontariuszy, w ciekawy sposób promują ekologię ale także od kilku dni proponują wiele ciekawych konkursów i zajęć domowych, zarówno dla dzieci jak i osób starszych. Bardzo za tę inicjatywę paniom radnym dziękuję. Na koniec prośba do młodszych mieszkańców, pomóżcie swoim rodzicom i dziadkom, opanować korzystanie, jeżeli jeszcze nie posiadają tej umiejętności, z fb czy stron internetowych na smartfonach i komputerach. Dzięki naszemu wspólnemu działania czas spędzony w domu będzie ciekawy i kształcący – zachęca burmistrz Czeladzi.