Koronawirus: w Będzinie 13 osób w kwarantannie, mieszkańcy są ostrożni RAPORT, ZDJĘCIA

Za nami ponad tydzień walki z koronawirusem. W Będzinie nie ma na razie zdiagnozowanej osoby zarażonej koronawirusem. Jedna z takich osób pochodzi natomiast z terenu powiatu będzińskiego, a konkretnie z Siewierza.

- Drodzy będzinianie, stan zagrożenia epidemicznego to nowa rzeczywistość, która stawia przed nami wszystkimi zupełnie nowe zadania i obowiązki. W tym okresie wszyscy członkowie będzińskiej społeczności powinni wymagać od siebie i innych odpowiedzialności i solidarności. Zapewniam, że miasto podejmuje wiele działań prewencyjnych, które mają chronić naszych mieszkańców oraz udziela niezbędnej pomocy – przekazał Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina. - Apeluję o przyjęcie ze zrozumieniem i odpowiedzialnością wprowadzonych tymczasowych ograniczeń. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Na ten moment w Będzinie nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. 13 osób jest poddanych kwarantannie domowej – dodał. W czwartek 19 marca na ulicach Będzina widać więcej osób niż jeszcze kilka dni temu, ale może wynikać to ze słonecznej pogody i ciepłej aury. Nie widać jednak żadnych większych skupisk. Przy ulicy Piłsudskiego widać było kolejkę do apteki, ustawioną na zewnątrz. W środku znajdowała się tylko jedna osoba. Zamknięte do odwołania są m.in. zakłady usługowe, a także pierogarnia przy ul. Piłsudskiego. Na ul. Modrzejowskiej zaparkowanych jest kilkanaście samochodów. Tam też spotkaliśmy panią Marię Nowakowską.

- Wyszłam tylko na zakupy, bo od jutra ma zepsuć się pogoda. Na szczęście niczego już nie brakuje na sklepowych półkach, tak jak miało to miejsce ponad tydzień temu. Dezynfekuje cały czas ręce, podczas zakupów zakładam rękawiczki jednorazowe. Staram się zachować wszystkie zalecane środki ostrożności. Poza tym trzeba sobie jakoś radzić, kiedyś przecież musi się to skonczyć – podkreśla pani Maria. Jak podkreślają urzędnicy Urząd Miejski, w tym Biuro Zarządzania Kryzysowego, wszelkie podległe instytucje, spółki miejskie oraz będzińskie służby są w stanie gotowości i wypełniają swoje zadania.

- Zapewniam, że pomimo tego, iż w miejskich jednostkach i urzędzie nie ma osobistych przyjęć, pracownicy prowadzą Państwa sprawy oraz realizują szereg działań dodatkowych, w tym prewencyjnych, informacyjnych i pomocowych – podkreśla prezydent Będzina. W ciągu ostatniego tygodnia miasto podjęło szereg istotnych działań. Dla mieszkańców Będzina uruchomiono telefoniczną linię informacyjną: 730 50 30 30. W trosce o będzińskich seniorów uruchomiono dodatkową infolinię telefoniczną: 32 307 37 17 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00) oraz wsparcie psychologiczne: tel. 32 267 46 07 (poniedziałek – piątek, od 8.00 do 11.00). W Urzędzie Miejskim wprowadzono nowe zasady funkcjonowania m.in.: urząd jest zamknięty dla interesantów, wystawiono skrzynkę do korespondencji, w której można zostawić pisma i wnioski. Działalność kasy również została zawieszona, płatności należy dokonywać za pośrednictwem internetu, banku, poczty. W ważnych sprawach, w tym urzędowych, kontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wszystkie instytucje kultury i sportu zawiesiły swoją działalność. Organizowane przez nie wydarzenia odbędą się w terminie późniejszym.

Miasto koordynuje działania zmierzające do wsparcia osób potrzebujących, które zostają poddane kwarantannie, w tym dostawy posiłków. Miasto współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją i Państwową Strażą Pożarną. Wsparcia udzielą nam także druhowie z będzińskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzmożone działania prowadzi Straż Miejska. Celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęto szereg działań prewencyjnych na terenie całego miasta: - Z użytkowania zostały wyłączone strefy aktywności rodzinnej, place zabaw oraz siłownie plenerowe. Straż Miejska jest zobowiązana do kontrolowania sytuacji na tych obiektach.

- Nieczynne do odwołania pozostają bawialnia miejska, basen i hotel OSiR.

- Targowisko Miejskie w Będzinie pozostanie nieczynne do odwołania

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Centrum Usług Społecznych – zajęcia zawieszono do odwołania. Placówki wypełniają zadania związane z przygotowaniem i dostarczaniem posiłków osobom potrzebującym

- Na terenie miasta nie odbywają się żadne imprezy kulturalne i zajęcia sportowe.

- Zajęcia Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały wstrzymane do odwołania. Osoby mające taką możliwość, zachęcamy do aktywności on-line (facebook / grupa BUTW).

Edukacja i oświata w Będzinie: - Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w żłobkach, przedszkolach i szkołach zostały zawieszone.

- Wydział Oświaty nadzoruje sytuację w placówkach oraz podejmuje działania, które mają zapewnić wypełnienie zadań rekrutacyjnych.

- Wnioski rekrutacyjne do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych przesyłamy elektronicznie lub dostarczamy osobiście w zamkniętej kopercie do konkretnej placówki.

- Nauczyciele prowadzą zajęcia on-line.

- Miasto jest przygotowane do wdrożenia wszelkich zaleceń dotyczących egzaminów uczniowskich.

- Proszę nauczycieli o realizowanie nauczania za pośrednictwem dostępnych środków i kanałów komunikacji. Uczniów proszę o samodyscyplinę i odpowiedzialne wykorzystanie czasu, który spędzają w domu – podkreśla Łukasz Komoniewski. Miasto jest także przygotowane na działanie w stanie zagrożenia epidemiologicznego: - Wszelkie środki pozostające w dyspozycji instytucji miejskich, w tym samochody, kuchnie i miejsca noclegowe są przygotowane do wykorzystania w sytuacji kryzysowej.

- Jest gotowość do udzielenia pomocy osobom poddanym kwarantannie, które tego będą potrzebować (np. osoby samotne).

- Monitorowana jest sytuacja związaną z dostępem żywności, możliwością zdalnych zakupów (telefonicznych lub internetowych) i ich dostaw do klientów. Powstaje baza danych takich firm.

Obecnie gotowość do dostarczenia zakupów i realizacji zamówień zgłosili: Delikatesy Pszczółka: 503 802 100

Pan Warzywko (warzywa i owoce): 730 605 307

Bastion Burger: 503 657 850 W instytucjach, placówkach i obiektach miejskich zrealizowano wszystkie zalecenia higieniczno-sanitarne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo pracowników, petentów i klientów. Prowadzona jest akcja informacyjną i edukacyjna, upowszechniane są zasady higieniczne i zdrowotne, wskazywane są wiarygodne źródła wiedzy o koronawirusie. Wszelkie informacje o bieżącej sytuacji w Będzinie publikowane są na stronie internetowej www.bedzin.pl oraz na profilu facebook: @Bedzin.gora.

W Będzinie podjęto wszelkie działania i ograniczenia dotyczące działania schroniska dla osób bezdomnych z terenu Będzina. Wprowadzono restrykcyjne ograniczenia możliwości opuszczania ośrodka przez mieszkańców. Wszelkie informacje dotyczące sposobu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach miejskich znajdą Państwo na stronach internetowych lub uzyskają informacje telefonicznie:



Urząd Miejski / tel. 32 267 70 41 do 44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / tel. 32 296 21 31

Straż Miejska / tel. 32 710 46 90

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie / tel. 32 267 30 07

Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie / tel. 32 267 41 65

Ośrodek Kultury w Będzinie / tel. 32 775 82 00 - 01

Muzeum Zagłębia w Będzinie / tel. 32 267 77 07

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie / tel. 32 269 89 12

