Kopalnia Saturn w Czeladzi pięknieje. Są kolejne fundusze na jej drugie życie

- Kończą się unijne pieniądze przeznaczone dla Polski i naszego regionu z perspektywy finansowej 2014-2020. A ja się cieszę że my, jako miasto do samego końca pełnymi garściami czerpiemy z możliwości ich pozyskiwania. Przykładem jest ostatni podział środków na projekty związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. Tylko trzy miasta uzyskały na ten cel pieniądze, Gliwice , Chorzów i Czeladź – informuje Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. - Prawie 4 mln zł tej ostatniej unijnej dotacji plus 2 mln zł pozyskane w lutym br. na budowę ul. Schaiblera i 1,5 mln zł naszego wkładu, pozwoli na dalsze zagospodarowanie terenów po byłej kopalni Saturn – dodaje.

Teren byłej kopalni Saturn (oznaczony czerwoną obwódką na zdjęciu w galerii zdjęciowej) będzie rewitalizowany za dopiero co pozyskane prawie 4 mln zł. A w tym samym momencie za 2 mln zł z UE, pozyskane przez miasto w lutym, remontowana będzie (oznaczona siwym kolorem na dole projektu) ul. Schaiblera. Miasto obecnie intensywnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na remont tej ulicy.