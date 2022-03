Kopalnia Kultury zaprasza na poranek teatralny - Czarnoksiężnika z krainy Oz

Spektakl pt. "Czarnoksiężnik z krainy Oz” odbędzie się w sobotę 19 marca o godz. 12 w Kopalni Kultury w Czeladzi. Mała Dorotka za sprawą potężnego tornada trafia do magicznej krainy Oz. Dziewczynka spotyka tam przyjaciół: Stracha na Wróble, Tchórzliwego Lwa oraz Blaszanego Drwala, którzy pomagają jej dotrzeć do władcy tego świata. Dorotka wierzy, że tylko z jego pomocą będzie mogła wrócić do domu. Czy jej się to uda? By to sprawdzić, warto wybrać się na spektakl.

Bilety w cenie: 15 zł / 8zł (ulgowy) można kupić na stronie internetowej: TUTAJ lub w kasie Kopalni Kultury.