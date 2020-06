Kolory, owoce, pierwsze warzywa i mnóstwo zieleni. A do tego spokój. Tak wygląda życie na działkach

Czerwiec to dla działkowców jeden z ulubionych miesięcy. Dni są bardzo długie, pogoda zazwyczaj dobra, a do tego całkowicie zmienia się klimat i wystrój tego, co możemy zobaczyć na działkach.

Robi się naprawdę zielono, a kolor zieleni staje się z każdym dniem coraz bardziej soczysty. Jeśli mamy na działce warzywnik, to widać dokładnie jak się zmienia. Pojawiają się np. pierwsze pomidory, rośnie kalarepka, sałata, pory, cebulka dymka. W tym roku powoli, ale zaczynają się wreszcie cieszyć oczy zawiązki ogórków. Na krzakach jest coraz więcej borówek amerykańskich, jagód kamczackich, agrestów, porzeczek. Widać też, że będzie więcej niż w zeszłym roku jeżyn. Coraz wyższe są też maliny. Do tego odrobina kolorowych kwiatów i świat od razu wygląda inaczej.