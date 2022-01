Kolejny sukces będzińskich policjantów. Jeden z poszukiwanych chował się pod kołdrą, inny wyjechał do Holandii

Kryminalni z Będzina cały czas skutecznie poszukują osób uchylających się przed wymiarem sprawiedliwości. Nowy rok przyniósł nowe rozdanie w sprawie zatrzymań poszukiwanych osób. Mężczyźni w przedziale wieku od 34 do 51 lat, którzy wcześniej ukrywali się, by uniknąć kary za popełnione przestępstwa, zostali zatrzymani. Poszukiwani przez sądy i prokuratury często zmieniali swoje miejsca zamieszkania oraz wygląd. Ukrywali się w wielu różnych miejscach, tylko i wyłącznie po to, aby próbować uniknąć wymierzonej kary.

Ostatnio poszukiwacze z będzińskiej jednostki zatrzymali pięciu mężczyzn, za którymi wydano listy gończe. Najstarszym z zatrzymanych okazał się 51-letni mieszkaniec Czeladzi. Mundurowi po ustaleniu adresu, gdzie może znajdować się poszukiwany, natychmiast pojechali „złożyć wizytę” w jego mieszkaniu. Stróże prawa zatrzymali czeladzianina, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami. Myślał, że kołdra uczni go niewidzialnym, a on dalej będzie mógł przebywać na wolności.

- Najmłodszy z poszukiwanych od 2018 roku ukrywał się natomiast na terenie Holandii. Teraz za więziennymi murami spędzi najbliższy rok. Sprawne działania stróżów prawa ukazują, że mający coś na sumieniu nie mogą czuć się bezkarnie i w odpowiednim dniu sprawiedliwość do nich zapuka - podkreślają będzińscy policjanci.