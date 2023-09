Kobieta w Będzinie próbowała podać się za córkę i przekupić policjantów podczas kontroli

Kobieta podawała się za swoją córkę

Po chwili zaczęła podawać pesel, który wskazywał, że ma 24 lata, jednak jej wygląd sugerował, że jest ona starsza. Jak się później okazało, podanych przez nią danych nie było w systemie, a zamiast swojej, podała datę narodzin córki. Policjanci ustalili, że auto należy do 46-letniej kobiety, którą finalnie okazała się kierująca. Wyszło też na jaw, że kobieta nie ma prawa jazdy.

Policjanci drogówki w Psarach przy ulicy Wiejskiej zatrzymali do kontroli samochód marki Mercedes. Kierująca samochodem przekroczyła dozwoloną prędkość o 22 km/h. Kobieta podczas kontroli zachowywała się bardzo nerwowo. Okazało się, że nie posiada ona dokumentów, a na dodatek poinformowała policjantów, że bardzo się śpieszy i nie pamięta swoich danych na pamięć.

Za swoje przewinienia może jej grozić 8 lat pozbawienia wolności

Mundurowi poinformowali kobietę, że w związku z popełnionymi wykroczeniami zostanie wobec niej skierowany wniosek do sądu. W trakcie prowadzonych czynności 46-latka podeszła do radiowozu i włożyła policjantom do notatnika 600 złotych, próbując ich przekupić. Po tym działaniu policjanci zatrzymali kobietę, która za swoje przewinienia odpowie przed sądem. Próba uratowania się z opresji może się dla niej skończyć nawet ośmioma latami pozbawienia wolności.