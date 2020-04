Kamienica Konarzewskich przy rynku w Czeladzi odsłoniła nową elewację

Umowa o wartości 5,7 mln zł została podpisana z konsorcjum firm z Siemianowic Śląskich, które należą do Grupy Efekt.

Pierwsze w mieście Centrum Aktywności Lokalnej i Usług Społecznościowych powstało w grudniu 2019 roku w odnowionych pokopalnianych budynkach czeladzkiej kopalni Saturn. Znalazło swoje miejsce w dawnym budynku warsztatów elektrycznych, które zostały całkowicie odnowione.

Nowym obiektem zarządza i prowadzi tu finansowane przez Unię Europejską zajęcia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Całkowita wartość tego projektu to 3,9 mln zł. Wysokość dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła ok. 2,5 mln zł.

- Powstał w tym miejscu piękny kompleks budynków, który oprócz elektrowni, stanowić będzie wspaniałą pamiątkę górniczej przeszłości naszego miasta i znów, choć w innym charakterze, służyć będzie mieszkańcom naszego miasta. To tu pracowali kiedyś górnicy, dbając o własne rodziny, ale także o rozwój miasta – podkreślił podczas inauguracji nowego obiektu Zbigniew Szaleniec. - Jesteśmy jedynym miastem w Zagłębiu, które ma dziś do dyspozycji całą pokopalnianą infrastrukturę. Dbamy o te obiekty, zmieniamy ja dla mieszkańców. Artyści, którzy przyjeżdżają do Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia są zachwyceni tym, co widzą – dodał.