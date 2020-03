Jowita z Czeladzi i jej partner Michał wygrali brytyjski program The Greatest Dancer

- Wszystko zaczęło się zmieniać, bo więcej czasu spędzaliśmy razem i bardziej nawzajem się poznawaliśmy. Zaczęłam naprawdę go lubić, a on robił różne zabawne rzeczy np. wracał złą drogą z prób, abyśmy mogli spędzić więcej czasu razem - powiedziała Jowita.

W weekend w Wielkiej Brytanii odbył się finał programu The Greatest Dancer. Taneczne show emitowane jest na brytyjskim kanale BBC One. Najnowszą edycję programu wygrała Jowita Przystał i Michał Danilczuk.

W 2014 roku zostali Mistrzami Polski w Mistrzostwach Tańca Latynoskiego. Występowali także na statkach rejsowych podczas wycieczek w show "Priscilla", "Rock Of Ages" czy "Legally Blonde".

- Uwielbiamy dodawać różne sztuczki i podnoszenia do naszych rutynowych układów, chcieliśmy zaskakiwać publiczność - mówi Michał.

Duet ćwiczył różne numery taneczne w tańcu towarzyskim, salsie, bachacie czy tańcu współczesnym. W programie kapitanką ich drużyny była Oti Mabuse, a para wykonywała tańce latynoskie.

Jowitę i Michała mogliśmy obejrzeć także w polskich programach - Mam Talent czy You Can Dance emitowanych w stacji TVN. Para marzy o występie w brytyjskiej wersji "Tańca z Gwiazdami", czyli "Strictly Come Dancing".