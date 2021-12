Jeden zniszczył trzy auta, drugi wtargnął do mieszkania i groził, że zabije kobietę. Policjanci z Wojkowic mieli mnóstwo pracy

Wszystko rozpoczęło się po wigilijnej pasterce, kiedy to do mundurowych dotarło zgłoszenie w sprawie awanturującego się mężczyzny przed jednym z budynków mieszkalnych. Policjanci na miejscu ustalili, że agresor chciał wtargnąć do jednego z mieszkań.

- Mężczyzna kopał, rzucał i dobijał się do drzwi, powodując przy tym duże zniszczenia. Ponadto swoją agresję próbował wyładować na samochodach, które stały przed budynkiem. 34-latek uszkodził trzy auta osobowe. Łączne sumy strat wyrządzone przez agresora to blisko 24 tysiące złotych - relacjonują będzińscy policjanci.

Kiedy mundurowi chcieli zatrzymać niesfornego mężczyznę, jego gniew nie słabł. Policjanci obezwładnili sprawcę zniszczeń, przy którym znaleźli dodatkowo marihuanę. Ostatecznie 34-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał pięć zarzutów, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Zaledwie kilkanaście godzin po pierwszej interwencji mundurowi z Wojkowic otrzymali kolejne zgłoszenie w sprawie zniszczenia pojazdu. Tym razem, jak udało się ustalić, za sprawą zniszczenia fiata stał 38-letni mieszkaniec Wojkowic. Po przyjeździe stróżów prawa okazało się, że to dopiero początek problemów mężczyzny. Stróże prawa ustalili, że podejrzany kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec zgłaszającej. Ponadto 38-latek wtargnął do mieszkania kobiety, zakłócając mir domowy. Gdyby tego było mało, mężczyzna kierował samochodem pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, wydanego przez będziński sąd. Policjanci zatrzymali podejrzanego, któremu grozi także kara do pięciu lat więzienia.

Wobec zatrzymanych mężczyzn Prokuratura Rejonowa w Będzinie zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.