Groźny pożar domu w Gródkowie. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Trwa zbiórka dla poszkodowanej rodziny

Strażacy z PSP w Będzinie ponad sześć godzin walczyli z pożarem domu jednorodzinnego w Gródkowie. W działaniach brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej, łącznie 37 strażaków.

- W budynku na pierwszym piętrze znajdowała się 11-kilogramowa butla LPG, która została wyniesiona na zewnątrz, aby zminimalizować ryzyko jej wybuchu. Aby zobrazować, jakie temperatury panują w budynku podczas pożaru, przedstawiamy zdjęcia hełmów strażackich, które uległy uszkodzeniu na skutek oddziaływania wysokiej temperatury - przekazali będzińscy strażacy.

Jak poinformowali przedstawiciele lokalnego samorządu w gminie Psary pożar w godzinach popołudniowych wybuchł w domu Tadeusza Majerczyka, wieloletniego sołtysa Gródkowa. Ogień i tysiące litrów wody zniszczyły budynek.

- Tadeusz Majerczyk jest zawsze zaangażowany w sprawy naszej gminy i jej mieszkańców. To życzliwy człowiek, który spieszy z pomocą potrzebującym. Dzisiaj to my możemy pomóc jemu. Dom, w którym mieszkał wraz z rodziną uległ znacznemu zniszczeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do wsparcia finansowego zbiórki - przekazali lokalni samorządowcy z gminy Psary.

Na portalu pomagam.pl zorganizowana została akcja pomocowa dla Tadeusza Majcherczyka. Szczegóły zbiórki: TUTAJ