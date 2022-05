Górnik Piaski: od 70 lat przychodzi na mecze swojego klubu, mimo że ich już… nie widzi. Niezwykła historia Aleksandra Pietrzykowskiego

Ta historia pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. Aleksander Pietrzykowski to niesamowity człowiek, który udowadnia, że absolutnie nic nie jest w stanie przerwać jego pasji. Ten 83 latek związany jest z czeladzkim klubem Górnik Piaski od UWAGA - 70 lat! Od momentu reaktywacji klubu w 2000 r. „Olek” nie opuścił ani jednego meczu, pomimo, że od jakiegoś czasu… już właściwie nie widzi tego, co się dzieje na boisku. Przychodzi po to, by posłuchać i poczuć zapach piłkarskiej murawy, prosząc napotkane osoby, by opowiadały mu o przebiegu meczu.

- Historia Pana Olka pojawiła się nieco przypadkiem. Szukaliśmy pomysłu na pokazanie nowych strojów meczowych naszej drużyny. Bohatera filmu znam od ponad 30 lat i od zawsze kojarzyłem go z przywiązaniem do Górnika i jego ulubionym miejscem przy klubowym budynku, skąd obserwował wydarzenia piłkarskie. – mówi Paweł Cyz, pomysłodawca filmu i dodaje – Jeszcze przed startem sezonu spacerowałem z synem w okolicach stadionu. Zobaczyłem Pana Olka na balkonie (mieszka naprzeciwko boiska) i pomachałem do niego, aby się przywitać. Niestety nie odmachał i to mnie nieco zdziwiło. Później okazało się, że właściwie nie widzi nic więcej niż na odległość kilkudziesięciu centymetrów. Jak bardzo oddanym trzeba być klubowi, by nie czynić z tego większej przeszkody – zadałem sobie to pytanie Ta informacja podziałała na ludzi związanych z klubem. Poczuli się w obowiązku, by przedstawić historię Pana Aleksandra szerszej publiczności. Pokazać jego bezgraniczne oddanie jednemu klubowi.

Bezgranicza miłość do jednego klubu

Aleksander Pietrzykowski urodził się 12.12.1938 r. w Czeladzi. Niemal całe swoje życie związany był z klubem Górnik Piaski, do którego dołączyć jako trampkarz w wieku 13 lat, by szybko przejść jako junior do pierwszego składu tej drużyny.

- Pamiętam, że moim rodzicom nie do końca podobał się fakt opuszczania zajęć szkolnych i wyjazdy na mecze z drużyną seniorów. Ich atmosfera była niesamowita. Do dziś słyszę dźwięk górniczej orkiestry, która witała nas po każdym wygranym meczu. Pamiętam, że na trybunach przy ul. Mickiewicza potrafiło pojawić się nawet 3 tysiące osób, co biorąc pod uwagę niską klasę rozgrywkową, było wtedy fenomenem. Nie zapomina się takich emocji – mówi Aleksander Pietrzykowski.

Po zakończonej karierze piłkarskiej Pietrzykowski bezgranicznie poświęcił swoje dorosłe życie czeladzkiej drużynie. Razem z grupą społeczników nie tylko budował infrastrukturę klubową, ale także na przełomie lat 60. i 70. tworzył kronikę klubową, która dziś jest jedną z najcenniejszych pamiątek klubowych. W zeszycie można odczytać m.in. nazwisko Ryszarda Cyza – dziadka… twórcy filmu o Aleksandrze Pietrzykowskim.

- Niesamowite, że w trakcie tworzenia dokumentacji filmowej odkryłem tak wiele wątków, które świadczą o niezwykłym DNA Górnika Piaski – klubu dzielnicy tworzonego siłą społeczników. Jest tu wiele historii rodzinnych dotyczących m.in. moich przodków. Ryszard Cyz grał w tym samym czasie z Aleksandrem Pietrzykowskim w jednej drużynie. Mój tata Jarosław reaktywował klub z Dariuszem Pietrzykowskim – synem Aleksandra. Przykłady można mnożyć. Taką historię trzeba pielęgnować, dlatego cieszę się, że powstał film. Planujemy następne – zapowiada Paweł Cyz. Film o Aleksandrze Pietrzykowskim powstał latem 2021 r. dzięki wsparciu Polskiej Grupy Górniczej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za jego produkcję odpowiada katowicka EXA Studio. Tradycja sięgająca 1924 r.

Górnik Piaski to klub, którego historia sięga czasów po I wojnie światowej. Powstał on w 1924 r. i początkowo występował pod nazwą KS „Gwiazda”, by w 1950 r. przyjąć nazwę K.S. Górnik Piaski. Od początku istnienia tworzą go lokalni patrioci.

W 2000 r. K.S. Górnik Piaski został reaktywowany przez grupę piłkarzy społeczników, na czele z Jarosławem Cyzem, Dariuszem Pietrzykowskim Zbigniewem Marcem czy Dariuszem Mazurem. Klub zarządzany m.in. przez wieloletniego prezesa Andrzeja Grolika na przestrzeni kilkunastu lat odniósł wiele sportowych sukcesów, ocierając się nawet o III ligę w 2013 r. Obecnie Górnik Piaski występuje w sosnowieckiej A-klasie. Do tegorocznych rozgrywek przystąpił po połączeniu z Klubem Sportowym Czarni Sosnowiec. Na kilka kolejek przed końcem drużyna jest liderem tabeli.

