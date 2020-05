Gmina Psary wprowadza zmiany. Na początek będzie można pójść do biblioteki, potem czynne będzie przedszkole

- Obecnie trwa przygotowywanie placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego, które określają warunki, jakie muszą zostać spełnione w danej placówce, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i pracowników - informują władze gminy Psary.

Biblioteki w Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie będą otwarte od 18 maja 2020 r. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12.00 do 18.00.

Oto procedury, jakie będą obowiązywać podczas korzystania z bibliotecznych zbiorów:

1. Od dnia otwarcia w bibliotekach można tylko oddać i wypożyczyć książki; obowiązuje zakaz korzystania z kącików dla dzieci, czytelni a także zakaz organizowania spotkań, imprez, warsztatów i innych zajęć.

2. W bibliotece w wydzielonym miejscu może przebywać tylko jeden czytelnik w prawidłowo założonej maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości co najmniej 2 metrów.

3. Czytelnik po wejściu do pomieszczenia, odkłada na wyznaczone miejsce zwracane książki, które przez okres 3 dni będą podlegały kwarantannie – po tym okresie zostaną odpisane – zdjęte z konta czytelnika.

4. Po odłożeniu zwracanych książek na wyznaczone miejsce, przed podejściem do lady, czytelnik dezynfekuje ręce, jeżeli nie posiada własnych rękawic – otrzymuje rękawice w bibliotece.

5. Czytelnik wybiera książki z wyznaczonego regału lub czeka na podaną przez bibliotekarza książkę.

6. Po wyjściu z biblioteki czytelnik wyrzuca rękawice do kosza znajdującego się przy wyjściu na zewnątrz.

7. W bibliotekach – dla bezpieczeństwa, co dwie godziny będą miały miejsce 15-minutowe przerwy dla przeprowadzenia dezynfekcji drzwi, klamek, lady, pleksi.