Gdzie do szkoły od września? A może tak do ZSOiT w Czeladzi...

ZSOiT w Czeladzi to szkoła, która łączy tradycję i nowoczesność. Liceum Ogólnokształcące, będące częścią Zespołu Szkół, liczy sobie już 66 lat. Pierwsza klasa rozpoczęła naukę w 1954 roku, jeszcze przy ulicy Reymonta w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

To były dawne czasy. Dzisiaj szkoła funkcjonuje przy ulicy Grodzieckiej 29 i trzeba przyznać, że jest to znakomite położenie. Przystanki autobusowe i tramwajowe, znajdujące się tuż przy szkole, pozwalają na szybki i bezpieczny dojazd nawet z odległych miejscowości województwa. W okolicy szkoły trwa obecnie budowa węzła przesiadkowego. Efekty już są widoczne, a pętla tramwajowa niedługo zmieni się w centrum przesiadkowe z poczekalnią. Do końca 2020 roku w Czeladzi powstanie 10 kilometrów tras rowerowych i 6 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych. Świetna informacja dla chcących dojeżdżać do szkoły na dwóch kółkach. W tym miejscu trzeba również wspomnieć o, ulokowanym po drugiej stronie ulicy, nowoczesnym centrum handlowym DL Shopping Center, w którym znajdują się: LIDL, Rossmann, Pepco, Tedi oraz siłownia Calypso. Przyszli kandydaci czeladzkiej szkoły mogą wybierać spośród kilku ciekawych, nowoczesnych, a jednocześnie dających pewność zatrudnienia w przyszłości, kierunków. W liceum mają możliwość nauki w klasach o profilu: ogólnym z innowacją pielęgniarsko – ratowniczą i ogólnym. W technikum są to: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik logistyk o profilu wojskowym, technik reklamy, technik spedytor. W ZSOiT działa również Szkoła Branżowa I Stopnia, kształcąca w kierunkach: magazynier/logistyk i sprzedawca.

ZSOiT jest jedyną szkołą średnią w Czeladzi, najstarszym mieście Zagłębia Dąbrowskiego. Ze szkoły spacerkiem można się przedostać na rynek, a tam poczuć klimat miasta, które prawa miejskie uzyskało już w 1262 roku. - To, co wyróżnia ZSOiT, to również jego klimat. Atmosfera panująca w szkole jest bardzo przyjazna, a uczniowie nawet po wielu latach wspominają szkołę z sympatią – podkreślają pracownicy ZSOiT w Czeladzi.

Mogą o tym świadczyć np. słowa absolwentki Marzeny Skrzypiec, napisane na szkolnym FB.: „Świetna szkoła, ogromny wkład nauczycieli do jak najlepszego nauczenia ucznia zawodu, wiele możliwości rozwojowych w różnych dziedzinach. Moim zawodem jest technik hotelarstwa, bardzo polecam. Szkoła na wysokim poziomie, najlepsze grono pedagogiczne. Najlepsza szkoła, do której chodziłam, gdybym mogła - wybrałabym ją jeszcze raz”. - Wybierając ZSOiT w Czeladzi możecie być pewni, że zdobędziecie tutaj wiedzę, która zaprocentuje w przyszłości oraz spędzicie czas wśród przyjaznych nauczycieli, kolegów i koleżanek. Nie możemy się doczekać, kiedy dołączycie do naszej społeczności. Zapraszamy - podkreślają nauczyciele czeladzkiej szkoły.

Szkołę bardo dobrze wspomina też jej absolwent Filip Krypciak. - W 2012 roku skończyłem gimnazjum i stanąłem przed bardzo trudnym wyborem, podobnie jak część z was, technikum czy liceum? Myślę, że wielu z was na pewno zadaje sobie to samo pytanie. Teraz po 8 latach uważam, że wybór Technikum nr 1 w Czeladzi był najlepszą decyzją, jaką mogłem w tamtym momencie życia podjąć. Dzięki temu, że wybrałem tę szkołę, nabyłem bardzo dużo wiedzy praktycznej – praca w wielu systemach informatycznych, obsługa giełd transportowych, zadania na dokumentach transportowych lub nauka języka branżowego angielskiego – mówi 23-letni Filip Krypciak. Jego zdaniem, aby osiągnąć sukces w nauce trzeba uczyć się dla siebie i dla swoich wyników, a dzięki pomocy doświadczonych nauczycieli, wiedza ta przychodzi o wiele łatwiej.

- Po skończeniu technikum poszedłem na studia, a w bieżącym roku obroniłem stopień inżynierski w kierunku logistyki. Wiedza, którą nabyłem w technikum, bardzo przydała mi się na studiach, było mi łatwiej niż osobom, które skończyły liceum i przyszły na studia bez wiedzy praktycznej. W moim byłym technikum mogłem również odbyć wiele praktyk. Dzięki nim było mi łatwiej znaleźć pracę, ponieważ praktyki zaliczają się w CV do doświadczenia zawodowego. Nauczyciele są bardzo pomocni, a z wieloma utrzymuję kontakt do dziś, nie wspominając znajomości z przyjaciółmi ze szkoły – podkreśla absolwent czeladzkiego ZSOiT.

Pracę w logistyce zaczął jako asystent spedytora przy obsłudze dokumentów transportowych, następnie awansował i jako młodszy spedytor - zajął się pomocą przy planowaniu samochodów. Obecnie pracuje jako spedytor międzynarodowy i, wraz z kierownikiem i koleżanką, zarządza flotą około 150 samochodów standardowych na kierunku fińskim.

- Uważam, że praca w branży logistycznej jest godna polecenia. Obecnie w dobie pandemii można pracować zdalnie, nie narażając swojego zdrowia. W branży tej można cały czas pogłębiać swoją wiedzę poprzez dużą ilość kursów oferowanych przez pracodawców, jak i firmy zewnętrzne. Jest to praca satysfakcjonująca i myślę, że w młodym wieku przy mieszkaniu jeszcze z rodzicami, można naprawdę zarobić normalne i godne pieniądze. Zachęcam was do wyboru technikum ze specjalizacją technik logistyk, oferowaną przez czeladzkie technikum. Jest to zawód przyszłościowy, a dowodem jest to, że transport nigdy nie zniknie z naszego codziennego życia – mówi Filip Krypciak.

