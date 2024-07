GDDKiA wyremontuje wiadukt nad S1 w powiecie będzińskim. Obiekt w Mierzęcicach ucierpiał, kiedy zapaliła się pod nim ciężarówka

Dokładnie 6 grudnia 2023 roku wiadukt w ciągu ul. Gminnej w Mierzęcicach został uszkodzony przez pożar samochodu ciężarowego, jaki wydarzył się bezpośrednio pod tym obiektem. Auto przewoziło substancje chemiczne, ale na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. W wyniku oddziaływania wysokiej temperatury powstały jednak ubytki i zarysowania betonu konstrukcji.

Przeprowadzona ekspertyza obiektu, mając na uwadze nietypowy charakter zdarzenia, wskazała na konieczność ograniczenia nośności na obiekcie do 15 ton, które funkcjonować będzie do czasu zakończenia prac naprawczych. Po remoncie przywrócona zostanie pierwotna nośność użytkowa obiektu, która wynosiła 42 tony. Przeznaczony do remontu wiadukt stanowi element węzła łączącego drogę ekspresową S1 z ul. Gminną w miejscowości Mierzęcice.

Jak poinformował katowicki oddział GDDKiA wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, w tym również projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Na podstawie zatwierdzonej przez GDDKiA dokumentacji wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na przeprowadzenie remontu. Ma to związek z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. Po wykonaniu remontu wykonawca sporządzi i przekaże GDDKiA dokumentację powykonawczą.

Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (40 proc.). GDDKiA czeka na oferty do 23 sierpnia 2024 r.