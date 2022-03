Filmowy kwiecień w sieci kin Helios! Sprawdź, co warto zobaczyć

Mimo, że to Prima Aprilis… to jednak nie żart! Długo wyczekiwana przez fanów na całym świecie premiera filmu „Morbius” właśnie tego dnia zadebiutuje na ekranach! W tytułowej roli występuje Jared Leto, grając śmiertelnie chorego na rzadką chorobę krwi, zdeterminowanego, by uratować siebie i innych chorych, doktora. Bohater zaczyna eksperymentować, ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba… Rodzi się jeden z zaciekłych wrogów Spider-Mana, a widzowie kolejny raz mają okazję wejść do świata uniwersum Marvela.

Druga premiera to komedia przygodowa z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem „Zaginione miasto”. Film okazał się hitem za oceanem i może pochwalić się trzecim najwyższym otwarciem tego roku. Duet aktorski w tym wydaniu sprawdził się idealnie: Bullock gra błyskotliwą, ale samotną pisarkę popularnych romansideł, na okładkach których występuje model grany przez Tatuma… wierzący, że naprawdę jest bohaterem z powieści. Jest i czarny charakter, ekscentryczny miliarder porywający główną bohaterkę na ratunek, której rzuca się jej model z okładki. 6 kwietnia ta fantastyczna komedia zostanie zaprezentowana także w cyklu Kino Kobiet. Przed widzami seria niefortunnych zdarzeń i beczka śmiechu!