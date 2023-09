Filip Robak walczył o przepustkę do finału Eurowizji Junior 2023 we Francji. Spisał się dzielnie. Zwyciężyła Maja Krzyżewska

Filip Robak, młody wokalista z powiatu będzińskiego, w niedzielę 24 września wziął udział w finałowym odcinku Szansy na sukces - Eurowizja Junior 2023. Miał szansę reprezentować Polskę podczas dziecięcej Eurowizji we Francji, ale ostatecznie zajął czwarte miejsce. Zwyciężczynią – decyzją widzów TVP2 – została 12-letnia Maja Krzyżewska. I to właśnie ona pojedzie do Nicei.

Szansa na sukces Eurowizja Junior 2023: finałowa rywalizacja na najwyższym poziomie W tegorocznym finale Szansy na sukces Eurowizja Junior 2023 wystąpiło pięciu młodych wokalistów: Daria Malicka, Gracjana Górka, Maja Krzyżewska, Leon Olek i Filip Robak. W pierwszym etapie młodzi artyści wykonali covery utworów z odcinka, w którym wcześniej wystąpili. Filip Robak trafił na utwór Harry’ego Stylesa – As It Was. Najlepszą dwójkę, która miała wystąpić raz jeszcze w ścisłym finale wybierało jury oraz widzowie programu. Głosy liczyły się po połowie. W składzie jury znaleźli się: Konrad Smuga – reżyser (przewodniczący jury), Daria Barycka – dyrektorka Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP, Grzegorz Urban – kompozytor i szef muzyczny Szansy na Sukces. Jako goście w programie pojawili się Blanka, Laura Bączkiewicz (ubiegłoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior) oraz Marek Sierocki.

Okazało się, że do finału dostali się Leon Olek oraz Maja Krzyżewska. Filip Robak zajął po zliczeniu głosów jurorskich oraz tych, które napłynęły w formie SMS-ów czwartą lokatę. W finale młodzi wokaliści zaśpiewali utwór przygotowany właśnie na Eurowizję - I Just Need A Friend. Piosenką tę napisali Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandez. Emocje były ogromne, ale ostatecznie decyzją widzów najlepsza okazała się Maja Krzyżewska. Jak możemy przeczytać na eurowizja.org pochodzi z małej miejscowości Szeszupka w gminie Jeleniewo, a szkoli się w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. Ma 12 lat i podobnie jak pozostali finaliści, zaliczyła już udział w "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno odwróciła dwa fotele, a wybrała drużynę Cleo. Dziewczyna bardzo wierzy w swoje marzenia. Twierdzi, że "jak się czegoś bardzo chce, to można pokonać wszelkie przeszkody".

Jak czytamy na portalu eurowizja.org rodzice Mai uwarzają, że na co dzień dziewczynka jest cicha, skromna i trochę nieśmiała, ale scena to jej prawdziwy żywioł. Najlepiej czuje się w lirycznym popie, ale przyznaje, że może śpiewać wszystko bo kocha to robić. Dobrze czuje się w utworach, w których może odnaleźć siebie i przekazać coś słuchaczom. 21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w niedzielę 26 listopada w Nicei.

Filip Robak podziękował za SMS-y i wsparcie Choć Filip Robak nie wystąpi we Francji, to jednak udział w ścisłym finale Szansy na Sukces Eurowizja Junior 2023 to kolejne, duże osiągnięcie. Jak przyznał w mediach społecznościowych, to była po prostu przepiękna przygoda. - Dziękuję też wszystkim instytucjom, organizacjom, całej rodzinie, znajomym i tym nieznajomym, którzy wsparli mnie dobrym słowem, udostępnieniem i ogromna liczbą SMS-ów! Jesteście wspaniali – przekazał Filip Robak.

Podziękował też Adriannie Noszczyk ze Studia Artystycznego Banda Rabanda za przygotowanie do programu oraz Małgorzacie Szarek za wsparcie i wyjątkową energię i wszystkie wskazówki, które dalej zabiera w muzyczną podróż. Filip w tym roku skończy 12 lat. Mieszka w Wojkowicach Kościelnych w gminie Siewierz. Jest uczniem szóstej klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademia Młodych w Sosnowcu. Ponadto uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie fortepianu. Jest solistą wspomnianego chorzowskiego Studia Artystycznego BANDA Rabanda. Obdarzony jest szeroką skalą głosu, odnajduje się w różnych gatunkach muzycznych i utworach. Uwielbia improwizować przy akompaniamencie. Śpiewu uczy się pod kierunkiem Adrianny Noszczyk, a także muzykuje z Dariuszem Szwedą w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Śpiewa od 6 roku życia. Odnajduje się w różnych gatunkach muzycznych i utworach. Na swoim koncie ma wiele występów na dużych scenach. Jedną z nich była ubiegłoroczna scena telewizyjnego show The Voice Kids VI, które gości prawdziwe wokalne talenty z całego kraju.

Poza śpiewem, w wolnym czasie rysuje, tworzy stylizacje modowe i tańczy. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów na ogólnopolskich konkursach wokalnych i występów na dużych scenach. W latach 2021 - 2023 wziął udział w ponad 80 konkursach o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, których był laureatem. Pasjonuje go jazzu i blues. Jest miłośnikiem improwizacji muzycznej, dzięki czemu każdy występ jest inny i wyjątkowy W tym roku, w sierpniu, ukazał się pierwszy debiutancki singiel Filipa, który nosi tytuł - „Szczyt”. Chłopak od najmłodszych lat pasjonuje się Eurowizją, zna wiele utworów na pamięć i uwielbia je śpiewać.

