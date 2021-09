Festiwal Ave Maria w Czeladzi za nami. Na finał zagrał Enej

Zgromadzona publiczność wypełniła kościół do ostatniego miejsca, co nie dziwi, bowiem Turniej Tenorów jest od ponad 20 lat jednym z najbardziej oczekiwanych punktów festiwalowego programu. W tym roku melomanom zaprezentowali się Łukasz Gaj, Łukasz Ratajczak i Adam Sobierajski – dysponujący zachwycającymi głosami śpiewacy, występujący nie tylko na krajowych scenach muzycznych, mający za sobą dziesiątki pierwszoplanowych partii wokalnych, współpracujący z najlepszymi orkiestrami, dyrygentami i reżyserami spektakli. W ich brawurowym wykonaniu można było usłyszeć, między innymi, arie z oper „Eugeniusz Oniegin” Czajkowskiego, „Napój miłosny” Donizettiego, „Toski” i „Cyganeria” Pucciniego, „Rigoletto” Verdiego. Żelaznym, popisowym „numerem” dla tenorów jest niezmiennie od lat, słynna aria „La donna e mobile” zawsze nagradzana nie kończącymi się brawami słuchaczy.

Koncert nie mógł oczywiście obyć się bez wiązanki pieśni neapolitańskich jak „Funiculi”, „Santa Lucia i „O, sole mio” – to prawdziwe perły tenorowej wokalistyki, entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność. Do trójki wykonawców dołączył podczas bisu utalentowany ks. prof. Paweł Sobierajski – uwielbiany przez czeladzkich melomanów tenor, a także wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. Popisy wokalne tenorów, jak i wspierający ich w tym dziele muzycy Filharmonii Zabrzańskiej zapewne zostaną zapamiętane aż do kolejnej edycji Festiwalu Ave Maria, a to miejmy nadzieję – już za rok.