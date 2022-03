Fałszywi policjanci złapani przez będzińskich mundurowych. Przestępcy okradali seniorów. Jedna z kobiet straciła 34 tysiące złotych

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa metodą „na policjanta”. Ustalili, że w przestępczym procederze brało udział co najmniej dwóch mężczyzn, których udało się wytropić. Na początku lutego mundurowi otrzymali informację o oszustwie 79-letniej mieszkanki Będzina, która w jednej chwili straciła ponad 34 tysiące złotych.

- Zaangażowani policjanci pionu kryminalnego i prewencji przeszli do działania. Praca operacyjna oraz zabezpieczony monitoring na terenie miasta doprowadził mundurowych do mieszkańców Gliwic. Najpierw policjanci zatrzymali 43-latka, a następnie trzy dni później kolejny 18-letni mieszkaniec Gliwic trafił do policyjnej celi - relacjonują będzińscy policjanci.

Oszuści dzwonili do osób starszych, podając się za funkcjonariuszy policji, a następnie informowali, że ktoś próbował dokonać ataku na ich konto bankowe. Kolejno prosili o szybką wypłatę pieniędzy, aby je dobrze zabezpieczyć przed pozorowanymi przestępcami. Następnie we wskazanych miejscach odbierali pieniądze.