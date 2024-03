Europejska Fasada Roku 2024 - są też kandydaci z woj. śląskiego! Trwa głosowanie. Sprawdź, które budynki się zakwalifikowały

Europejska Fasada Roku 2024 - są też kandydaci z woj. śląskiego! Trwa głosowanie

Elewacje w roli głównej

Śląskie budynki w grze

7 lutego 2024 wystartowało głosowanie publiczności, w ramach którego europejska społeczność może oceniać poszczególnych kandydatów do tytułu i stworzyć swój własny, niezależny ranking fasad. By mieć swój udział w rozstrzygnięciu, wystarczy do 16 kwietnia br. wejść na stronę www.lifechallenge.baumit.com, w zakładkę „Obiekty” i przyznać dowolnej liczbie obiektów od 1 do 5 gwiazdek. Budynki z najwyższą notą otrzymają specjalny tytuł „Wyróżnienie Internutów Baumit Life Challenge 2024”. Zachęcamy do głosowania na śląskie budynki